Il mese scorso aveva festeggiato insieme alla moglie Antonina Murgia le nozze di platino, oggi Quintino Sanna ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni di vita.

Circondato dall’affetto dei familiari, il neocentenario ha ricevuto la visita del parroco don Stefano Macis, del sindaco Angelo Dessì, della vice Bianca Meloni e dell’assessore ai Lavori pubblici Umberto Russo, che hanno fatto dono al festeggiato di una targa ricordo a nome di tutti i cittadini. Una vita piena, quella di Quintino Sanna, trascorsa a lavorare in campagna e nelle tenute di Villa d’Orri dei marchesi di Villahermosa: la sua abilità come potatore era nota in tutto il territorio, che raggiungeva in sella alla sua bicicletta.

Con la famiglia radunata nel salotto di casa di Quintino e Antonina, il sindaco Angelo Dessì ha sottolineato come un’età a tre cifre si possa raggiungere solamente se si vive circondati dall’affetto dei propri cari: «È sempre emozionante festeggiare il traguardo dei 100 anni di una persona, perché si porta dietro una serie di ricordi che hanno resistito al passare del tempo. Essere in questo giorno accanto a Quintino è un regalo prezioso: vedere i suoi cari radunati mentre soffia sulla torta dimostra come, nella vita, abbia seminato bene».

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