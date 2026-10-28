Torres, fruttura alle vertebre cervicali per Mastinu: si valuta l’operazioneTra un mese la decisione su un possibile intervento per centrocampista, infortunatosi contro nel match col Guidonia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo report medico sulle condizioni del regista della Torres Giuseppe Mastinu, che ha riportato la frattura di due vertebre cervicali in seguita alla caduta dopo un contrasto con un giocatore del Guidonia Montecelio. La società sassarese spiega: "In seguito ad ulteriori accertamenti e consulti tra il giocatore, lo staff medico rossoblù ed il Dottor Pinna (Primario della AOUI di Verona), si è deciso di rinviare tra 30 giorni qualsiasi decisione in merito all'infortunio rimediato da Giuseppe Mastinu nel corso del match contro il Guidonia".
Il mese di tempo permetterà "lo svolgimento di esami intermedi che consentiranno di analizzare al meglio lo stato della doppia frattura alle vertebre cervicali e decidere se ricorrere ad operazione chirurgica o meno".
Una decisione presa per la massima tutela della salute del giocatore sassarese, maturata anche nell'ottica di cercare un recupero fisico completo.