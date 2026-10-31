Campionato alla decima giornata: c’è il derby di MilanoRisultati, classifica e marcatori di tutte le partite in programma
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Decima giornata del campionato di Serie A, primo dei due turni infrasettimanali previsti nella stagione 2026-27. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 31 ottobre
15:00 Bologna-Monza
18:00 Udinese-Roma
20:45 Milan-Inter
Domenica 1 novembre
12:30 Como-Venezia
15:00 Lazio-Cagliari
15:00 Frosinone-Torino
18:00 Lecce-Genoa
20:45 Juventus-Napoli
Lunedì 2 novembre
18:30 Sassuolo-Fiorentina
20:45 Atalanta-Parma
La classifica
Lazio 25
Inter 25
Roma 21
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Juventus 14
Napoli 13
Torino 13
Cagliari 13
Bologna 11
Atalanta 11
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Parma 5
Fiorentina 5
Udinese 5
Venezia 3
(Unioneonline)