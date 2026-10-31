Decima giornata del campionato di Serie A, primo dei due turni infrasettimanali previsti nella stagione 2026-27. L’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 31 ottobre

15:00  Bologna-Monza

18:00  Udinese-Roma

20:45  Milan-Inter 

Domenica 1 novembre

12:30  Como-Venezia

15:00 Lazio-Cagliari

15:00  Frosinone-Torino

18:00  Lecce-Genoa

20:45 Juventus-Napoli

Lunedì 2 novembre

18:30 Sassuolo-Fiorentina

20:45  Atalanta-Parma

La classifica

Lazio 25

Inter 25

Roma 21

Como 20

Milan 18

Frosinone 17

Juventus 14

Napoli 13

Torino 13

Cagliari 13

Bologna 11

Atalanta 11

Genoa 10

Lecce 9

Sassuolo 8

Monza 7

Parma 5

Fiorentina 5

Udinese 5

Venezia 3

(Unioneonline)

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