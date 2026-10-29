Il positivo inizio di stagione con il Cagliari vale a Paul Mendy un rinnovo di contratto. Il giovane attaccante senegalese, subentrato martedì contro la Roma dopo aver giocato titolare nelle precedenti partite, ha firmato fino al 30 giugno 2032.

Classe 2007, Mendy è arrivato a Cagliari dall’ASC Bambey a febbraio 2025. Dopo gli inizi tra U18 e Primavera, nella scorsa stagione è stato aggregato alla prima squadra e il 27 aprile, alla sua prima da titolare e un mese dopo l’esordio da professionista, in 8 minuti ha realizzato due reti da record, decisive per la vittoria ai danni dell’Atalanta (3-2) all’Unipol Domus.

Per Mendy, al momento, nove presenze in questa Serie A con un gol (di nuovo all’Atalanta) e un assist (per Maldini contro la Juventus). Ha anche segnato in Coppa Italia contro il Verona e si candida a tornare titolare domenica con la Lazio.

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