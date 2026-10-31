Harry Winks c’è. Il ritorno a disposizione nell’allenamento di ieri aveva aumentato le possibilità di un recupero per Lazio-Cagliari, confermato dalla sua presenza nell’elenco dei convocati per il match in programma domani alle 15 all’Olimpico. Il centrocampista inglese ha smaltito il fastidio alla schiena che lo aveva costretto al cambio sabato scorso contro il Bologna, saltando così anche il turno infrasettimanale con la Roma. Tornerà così a centrocampo, reparto dove dovrebbe trovare di nuovo spazio Fazzini che era quasi sparito dai radar.

Il recupero di Winks fa sì che rimangano solo due gli indisponibili del Cagliari per la Lazio. Si tratta di Mattia Felici, il cui rientro è rimandato a stagione abbondantemente inoltrata, e Riyad Idrissi fuori da marzo e atteso dal ritorno in campo probabilmente dopo la sosta di novembre. Seconda chiamata in questa Serie A per Yael Trepy, i cui pochi minuti (è entrato al 91’) martedì hanno dato buone indicazioni.

Questi i convocati di Pisacane per Lazio-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović, Alen Sherri;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Raphael Kofler, Yerry Mina, Adam Obert, Juan Rodríguez, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Joseph Liteta, Yanis Massolin, Alessandro Romano, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Riccardo Ciervo, Alieu Fadera, Kevin Carlos, Daniel Maldini, M’Bala Nzola, Paul Mendy, Yael Trepy.

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