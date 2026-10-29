Uomini contati, panchina composta soprattutto da giovanissimi, eppure spirito indomito. La Torres si prepara alla gara di Pescara (sabato alle 14.30) che è una sorta di spareggio tar quarte classificate.

La gioia per la vittoria è stata oscurata dall'infortunio a Peppe Mastinu: frattura di due vertebre cervicali. L'allenatore Alfonso Greco rivela: "È stata una mazzata per la squadra, ma al di là dell'importanza come giocatore, pensiamo soprattutto al Mastinu uomo. Il ragazzo ci ha detto di non mollare, di tenere duro e questo sarà un altro stimolo in una aprtita difficile contro una squadra costruita per tornare in serie B".

Non rientra nessuno degli infortunati, quindi la squadra sassarese sarà priva di ben otto giocatori. Tra gli infortunati quello più vicino al rientro sembra Scotto, ma se ne parla la settimana prossima. Per gli altri occorreranno ancora due o tre settimane, mentre per Sorrentino i tempi sono lunghissimi e l'impressione è che la società non ci faccia più affidamento.

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