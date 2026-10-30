Harry Winks torna a disposizione per Lazio-Cagliari, domenica alle 15 per la decima giornata di Serie A. Il centrocampista inglese aveva saltato l’altra trasferta all’Olimpico, martedì contro la Roma, per un fastidio alla schiena accusato nell’intervallo della sfida di sabato scorso con il Bologna, ma nell’allenamento odierno al Crai Sport Center ha lavorato in gruppo ed è quindi a tutti gli effetti da considerarsi recuperato.

Con il rientro di Winks, considerato anche che martedì si è rivisto Yael Trepy dopo due mesi e mezzo di stop, gli unici indisponibili nel Cagliari che affronterà la Lazio rimangono i lungodegenti Mattia Felici e Riyad Idrissi, anche se il recupero di quest’ultimo non è molto lontano: potrebbe fare il suo ritorno in campo dopo la sosta di novembre.

Oggi prima parte della seduta dedicata ad attivazione e giochi di posizione, a seguire esercitazioni sul possesso palla e lavori tattici di reparto. Domani la rifinitura mattutina, quindi la conferenza stampa di Fabio Pisacane (ore 12.45) e a seguire la partenza per Roma.

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