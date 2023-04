Si ferma a Parma la striscia positiva del Cagliari, sconfitto dai gialloblù 2-1. Dopo il vantaggio di Lapadula nel primo tempo, nella ripresa il ribaltone con un contestato rigore di Vazquez e il gol di Man.

Ranieri sceglie Deiola a centrocampo al posto di Lella e, in attacco, punta su Prelec con Falco e Lapadula.

Il Parma parte forte, il Cagliari controlla senza troppi patemi. Al 19', però, sull'inserimento di Estevez è bravo Radunovic a chiudere la porta. Tre minuti dopo, ancora l'argentino dei gialloblù ci prova dalla distanza, ma la palla termina di poco al lato.

Poi escono i rossoblù che, al 32', passano. Giocata tutta in verticale, da Obert a Prelec per Lapadula, che brucia Cobbaut, aggira Buffon e mette in rete.

Il Parma si spegne e lascia campo alla squadra di Ranieri, che al 37' sfiora il bis con Azzi, il cui spunto si chiude con un sinistro ravvicinato di poco alto. Al 41', Falco-Nandez-Falco e la conclusione dell'ex Stella Rossa è stoppata da Cobbaut. L'ultimo tentativo è del Parma, col solito Estevez, ma Radunovic c'è.

Nella ripresa, si riparte con Camara al posto di Juric e proprio il nuovo entrato cerca subito la conclusione, di poco fuori. Il Cagliari controlla e anzi sfiora il raddoppio con Prelec, anticipato da Delprato, e Falco, sinistro fuori. Poi l'episodio decisivo al 14': il Var segnala un possibile tocco col braccio di Azzi e, dopo un lungo controllo, l'arbitro Gariglio indica il dischetto, con Vazquez che sigla l'1-1.

I rossoblù reagiscono, con una conclusione di Falco. Ma al 32' Man fugge via ad Azzi sulla destra, si accentra e scarica all'incrocio. Ranieri, che già aveva inserito Lella e Luvumbo per Deiola e Prelec, butta nella mischia Pavoletti e Barreca per Falco e Azzi, poi dentro anche Millico. Ma Buffon non rischia nulla e anzi, al 44', l'arbitro assegna un nuovo rigore al Parma, per intervento di Lella su Mihaila. Ma lo stesso Mihaila si fa ipnotizzare da Radunovic. Ci sono 8' di recupero, ma il punteggio non cambia più.

© Riproduzione riservata