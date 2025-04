Se i tifosi aspettano con ansia le decisioni che usciranno dal vertice in Prefettura per capire se potranno essere ad Empoli il Cagliari, al Castellani, ci sarà sicuramente.

E prosegue dunque la preparazione in vista di una delicata sfida salvezza che potrebbe proiettare i rossoblù a un rassicurante +9 sull’Empoli terzultimo ma allo stesso tempo riaprire i giochi, se i toscani dovessero vincere e portarsi a soli 3 punti di distacco.

Seduta mattutina oggi al Crai Sport Center di Assemini in vista del match valido per la 31esima di campionato. Prima palestra, con lavori dedicati alla forza, poi il gruppo si è trasferito in campo: esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità su campo a dimensioni ridotte.

Sul fronte degli infortuni, Davide Nicola può contare sull’intera rosa eccezion fatta per Adam Obert, che prosegue con la sua tabella di lavoro personalizzato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata