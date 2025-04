«Ci atteniamo alle raccomandazioni contenute nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025, dove si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi».

Così l’Empoli Football Club spiega la decisione di non aver avviato, «in via cautelativa», la vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna, anche quelli in possesso della fidelity card.

La raccomandazione, spiega il club toscano, è «avvalorata dalla richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) di rimandare la decisione, sentito anche il Questore, al Prefetto di Firenze, evidenziando criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Insomma, si è semplicemente «tenuto conto di quanto indicato dalle autorità competenti». E in caso di nuovi provvedimenti che consentano la vendita dei biglietti, l’Empoli «metterà fin da subito a disposizione i tagliandi per i tifosi sardi che vorranno assistere alla gara, ospitandoli al Carlo Castellani Computer Gross Arena nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo».

INCERTEZZA E POLEMICHE

Una situazione di incertezza che, a quattro giorni dal fischio d’inizio di una delicata sfida salvezza, crea non poche difficoltà a chi ha già organizzato o deve organizzare una trasferta oltre Tirreno.

E che ha provocato non poche polemiche da questa sponda del Tirreno. Tommaso Giulini ha chiesto «rispetto per i sardi». «Tuttora vergognosamente in attesa di un provvedimento ufficiale. Fra 4 giorni si gioca. In tanti si sono già organizzati per partire, saranno costretti a rimanere fuori dallo stadio e protestare? Rispetto per la Sardegna!», ha scritto il patron rossoblù.

Il club ha chiesto alle istituzioni preposte di «considerare attentamente le difficoltà legate all’insularità» e sottolineato che «numerosi sostenitori hanno già sostenuto costi significativi, acquistando voli o biglietti dei traghetti per raggiungere la Toscana».

«Esprimiamo forti perplessità – si legge nella nota del club - per eventuali decisioni che continuino a penalizzare in modo indiscriminato e ingiustificato un popolo intero, tradizionalmente leale e ospitale, che intende vivere l’evento sportivo nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo. Confidiamo pertanto in un intervento equo delle istituzioni affinché si eviti una discriminazione territoriale e si garantisca la piena tutela dei diritti della tifoseria rossoblù».

Sul caso è scesa in campo anche la politica con le prese di posizione di Alessandro Serra, segretario cittadino FI, e del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, che ha scritto una lettera al presidente dell’Empoli Calcio Fabrizio Corsi.

LA LETTERA DI COMANDINI

«Superare l’incertezza e mettere subito in vendita i biglietti per i sardi, è una questione di rispetto per il popolo dei tifosi. Senza un provvedimento ufficiale delle autorità competenti la decisione dell’Empoli Calcio di bloccare la vendita dei biglietti è un atto ingiustificato che danneggia e penalizza il popolo dei tifosi», si legge nella missiva.

«A quattro giorni dalla partita – prosegue Comandini – regna l’incertezza e i tifosi si sono visti negare la possibilità di acquistare e seguire in trasferta la loro squadra per una decisione arbitraria».

In attesa di una decisione ufficiale da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, è il coro unanime, l’Empoli metta in vendita i biglietti. Ma il club toscano, dal canto suo, si sta attenendo alle disposizioni dello Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, organo del Viminale che in attesa della decisione definitiva del Casms, ha raccomandato di non avviare la vendita dei tagliandi.

