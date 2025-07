È Gennaro Borrelli il primo volto nuovo del Cagliari 2025-2026, nonché il primo acquisto del nuovo direttore sportivo Guido Angelozzi. Trattativa conclusa per la punta centrale classe 2000, che si è svincolato dal Brescia lo scorso 30 giugno complice il fallimento della società dell’ex presidente rossoblù Massimo Cellino.

Per Borrelli il Cagliari ha battuto una folta concorrenza, con diversi altri club di Serie A interessati: il nuovo centravanti rossoblù arriva in Sardegna con un contratto quadriennale, in quella che sarà la sua seconda esperienza nel massimo campionato. Ma nella prima, col Frosinone proprio di Angelozzi, aveva collezionato appena una presenza in una partita contro il Napoli del 19 agosto 2023. Nella scorsa stagione ha realizzato 6 gol in 34 presenze in Serie B (più una rete in due gare di Coppa Italia).

Con la chiusura della trattativa, adesso i rossoblù stanno definendo l’iter delle visite mediche. Si terranno giovedì: possibile, ma non scontato, che riesca ad arrivare in tempo in Sardegna per il raduno al Crai Sport Center di Assemini, previsto sempre per dopodomani. Il Cagliari partirà domenica per il ritiro a Ponte di Legno, dove rimarrà sino al 22 luglio. Borrelli è il primo nuovo acquisto, dopo i riscatti di Michel Adopo, Elia Caprile e Roberto Piccoli completati a metà giugno.

