È 0-0 il primo tempo di Cagliari-Fiorentina, la partita che inaugura il campionato dei rossoblù. All’Unipol Domus la migliore occasione ce l’ha Folorunsho, con Gosens che gli nega il gol sulla linea.

Rossoblù al via col 4-3-2-1, Esposito e Folorunsho a supporto di Borrelli. Inizio spento, al 13’ bella giocata a trovare Deiola sulla sinistra e cross sul secondo palo proprio per Borrelli anticipato di testa in angolo da Gosens. Dalla bandierina deviazione di Mina e parata di De Gea. Al 19’ si fa vedere Esposito, con un sinistro alto.

Enorme l’occasione capitata ai rossoblù al 22’: angolo di Esposito, colpo di testa di Folorunsho sul primo palo, De Gea para ma la palla gli passa sotto il corpo e Gosens sulla linea evita un 1-0 che sembrava fatto. Dopo il cooling break bella idea di Esposito al 31’ con un cross da destra, solo di poco troppo lungo per Folorunsho.

Finale di tempo con meno occasioni, un tiro altissimo di Esposito e un anticipo di Caprile su Kean. Al 43’ ammonito Obert per un fallo su Dodô, appena prima del recupero (di 3’, cominciano con un giallo a Borrelli per pestone a Sohm) tentativo da lontano di Mina con palla altissima.

