A Gianluca Gaetano sono bastati sedici minuti più recupero per avere un grande impatto su Cagliari-Fiorentina. Sua la punizione (conquistata e battuta) per l’1-1 di Luperto al 94’, ma anche una serie di grandi giocate e un tiro che sembrava gol e invece De Gea ha salvato con un prodigio. Il tutto dopo un’estate passata ai margini per problemi fisici, con un intervento chirurgico al ginocchio sinistro a fine maggio.

«Posso dare ancora tanto, sia a partita in corso sia anche dall'inizio», la soddisfazione del nuovo numero 10 rossoblù. «Comunque sto recuperando da un infortunio, ancora non sono al 100% ma sto lavorando per recuperare la condizione».

Gaetano vuole incidere sempre più: «Sicuramente posso dare tanto. Il ruolo è in quella zona di campo centrale, poi comunque il mister ci lascia liberi di svariare con due punte e un trequartista oppure due trequartisti e una punta. Con Pisacane ci troviamo bene».

