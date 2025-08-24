L’esordio in Serie A da allenatore del Cagliari è un pareggio per Fabio Pisacane. Che vale tantissimo, per la prestazione (alla pari con la Fiorentina) e per come è arrivato, con il gol del pareggio al 94’ di Sebastiano Luperto. «È stata una grande emozione, che per fortuna ho controllato fino alle 16 quando siamo andati a fare la riunione tecnica», il suo ricordo su come ha vissuto la giornata. «Nove anni fa ho fatto, a 50 metri di distanza da qui, l’esordio in Serie A da giocatore e ora lo faccio da allenatore: sono felicissimo. Ringrazio i ragazzi, la società e lo staff, che mi hanno accompagnato in questa emozione bellissima».

La prestazione soddisfa Pisacane, per come il Cagliari ha iniziato il campionato. «Ho visto la mia squadra come avevamo preparato la partita. Sono soddisfatto: sappiamo che ci aspetta un percorso difficile, lo dobbiamo fare con grande umiltà. E aggiungere un pizzico di coraggio, perché la squadra ha avuto qualità».

Hanno inciso anche i cambi. «Cinque sostituzioni possono cambiare la gara. Sono soddisfatto della risposta dei ragazzi, questo deve essere un punto di partenza». Ma anche il tridente lo ha convinto: «Devo dire che sono molto contento per come si sono sacrificati tutti quelli che hanno giocato».

