Non è l'esordio in Serie A quello di Gennaro Borrelli, perché aveva già giocato due anni fa col Frosinone. Ma ora il campionato se l’è preso a pieno titolo, peraltro da titolare. «Non avevo mai giocato dal 1’: farlo in questo stadio e con questa spinta è stato entusiasmante», la grande felicità del nuovo centravanti dopo Cagliari-Fiorentina 1-1. «Me la sono goduta, per fortuna Luperto ci ha regalato una grande gioia. Dal primo giorno che sono arrivato questo gruppo mi ha accolto alla grande, sembrava fossi qui da un bel po’».

Il punto conquistato al 94’ permette al Cagliari di iniziare il campionato con un sorriso. «Ora possiamo lavorare e guardare avanti con ottimismo», dice Borrelli. Che ha saputo di essere titolare solo stamattina: «Ma avevo intuito già qualcosa prima che il mister desse la formazione».

Per Borrelli 81’ di buona qualità, un’ammonizione e due occasioni da gol. «Non mi piace dare voti, però penso di aver fatto una buona prestazione. Però non bisogna accontentarsi: devo lavorare giorno dopo giorno con entusiasmo e positività, per arrivare lucido quando arriva un'occasione».

© Riproduzione riservata