La Torres cede in prestito Iovieno al BarlettaL'esterno offensivo italo-brasiliano giocherà in serie D
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Torres cede a titolo temporaneo Gabriel Iovieno al Barletta. L’esterno offensivo italo-brasiliano nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie D con l'ambiziosa formazione pugliese.
Il macino Iovieno è stato ingaggiato dalla società sassarese a inizio luglio con un contratto triennale di apprendistato professionalizzante, quindi non va considerato nella lista dei 22 contratti per la serie C, ma evidentemente lo staff tecnico preferisce faccia ancora un anno nel massimo campionato nazionale dilettanti.
Nella passata stagione Iovieno ha totalizzato infatti 25 presenze e un gol con la maglia del Costa D’Amalfi, nel girone H della serie D.