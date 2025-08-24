Un precampionato ai margini per un fastidio al polpaccio sinistro, per un’assenza che si era fatta sentire. Poi il rientro in gruppo in settimana e oggi il gol eroico al 94’: è Sebastiano Luperto il protagonista di Cagliari-Fiorentina, con l’incornata nel quarto minuto di recupero valsa il primo punto dei rossoblù in questo campionato.

«Sono contentissimo, prima di tutto perché sono riuscito a fare 90'», il commento a caldo di Luperto, premiato anche come Player of the Match della partita. «Non era scontato, perché nel precampionato non avevo fatto tante gare e non avevo minutaggio. E poi sono contentissimo per il gol».

Un gol festeggiatissimo, con un boato spettacolare della Domus. «È assurdo il tifo che si sente qui», il complimento di Luperto al pubblico (oggi 15.723 spettatori. «Ce ne accorgiamo in casa e fuori, perché essendo in un'isola sappiamo dei sacrifici che fanno per seguirci».

© Riproduzione riservata