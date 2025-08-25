Sarà l’UniPomezia il primo avversario dell’Olbia nella stagione 2025/26 di Serie D. Ieri, la formazione romana ha superato ai rigori il Monastir del turno preliminare di Coppa Italia, e domenica ospiterà i bianchi al Comunale per la gara valida per il primo turno.

Comincia, dunque, con una doppia trasferta nel Lazio l’annata della squadra di Giancarlo Favarin, che dopo l’impegno in Coppa Italia con l’UniPomezia affronterà l’Albalonga a domicilio il 7 settembre in occasione della prima giornata di campionato. Per vedere l’Olbia all’opera al “Nespoli” i tifosi dovranno attendere il 14 settembre e la sfida col neo promosso Valmontone.

Nel frattempo, la preparazione prosegue a Loiri, mentre Favarin aspetta rinforzi, in particolare tra i pali e in attacco, dove l’Olbia non potrà contare, pare, su Ascioti e Furtado, indicati inizialmente tra le conferme della passata stagione.

Il portiere classe 2004 potrebbe firmare già nelle prossime ore con un altro club di Serie D, mentre con Furtado, il cui ingaggio è considerato troppo oneroso per le casse dei galluresi, si starebbe cercando un accordo per risolvere consensualmente il biennale che lo legherebbe all’Olbia per un’altra stagione.

