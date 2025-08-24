Cagliari-Fiorentina, le pagelle rossoblù: Luperto eroe di serata, Folorunsho ottimo impattoLe valutazioni sulla squadra di Fabio Pisacane, che conquista un bel punto all’esordio
Luperto cambia la storia di Cagliari-Fiorentina, con il gol dell’1-1 al 94’: nelle pagelle è – inevitabilmente – il migliore in campo di una partita comunque ben giocata dalla squadra di Fabio Pisacane.
Caprile 6
Può fare ben poco sul gol.
Zappa 6
Ci prova di testa al 90’: a lato.
Mina 6
Sovrastato sullo 0-1, si rifà contro Kean.
Luperto 7,5
Rientro in campo con gol, decisivo al 94’ per il punto.
Obert 6
Un bell’assist per Borrelli.
(dal 30' st Idrissi 6)
Esordio in Serie A.
Adopo 6,5
Conferma le buone impressioni del precampionato.
Prati 5,5
Non riesce a prendere iniziative.
(dal 16' st Mazzitelli 6)
Cerca di dare ordine.
Deiola 6,5
Buon primo tempo.
(dal 29' st Gaetano 6,5)
Entra con la voglia di incidere, lo fa con l’assist.
S. Esposito 6,5
Tante giocate, applauditissimo.
(dal 16' st Luvumbo 6,5)
Prova a mandare in tilt la difesa viola.
Folorunsho 6,5
Sfiora l’1-0 nel primo tempo, Gosens glielo nega.
Borrelli 6
Fa a sportellate con gli avversari.
(dal 36' st Kılıçsoy sv)
Pisacane 6,5
La prestazione c’è, il gol nel finale lo premia.