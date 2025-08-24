C’è anche il calciomercato nell’immediato prepartita di Cagliari-Fiorentina (QUI IL LIVE). Marco Palestra è pronto a prendere l’eredità di Nadir Zortea, appena passato al Bologna: il laterale destro classe 2005, 15 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione, è un acquisto ormai pressoché definito.

A dare conferma dell’affare praticamente raggiunto è stato il direttore sportivo Guido Angelozzi, a pochi minuti dal calcio d’inizio. «Al 90% l’abbiamo già preso», ha anticipato. «Lavoriamo su altri due, poi da qui a fine mercato possono succedere molte altre cose come sempre, ci faremo trovare pronti. Palestra è giovane e forte, quindi Zortea già è stato sostituito, vedremo il resto».

Il mercato finirà lunedì 1 settembre alle ore 20. «C’è grande unità di intenti da parte di tutti, andiamo avanti con l’obiettivo di accontentarci, non di accontentare il mister e basta», dice Angelozzi. «È giusto che i tifosi discutano e si interroghino sulla cessione di Piccoli, se c’è da criticare lo si fa e se c’è da elogiare idem. Penso che un club come il Cagliari viva anche di plusvalenze, sono arrivate due richieste importanti, i giocatori ambivano a giocare in piazze ancora più importanti che giocano le coppe mentre noi non le facciamo al momento. Va bene così, accettiamo le critiche, le accetto, ma quando certe operazioni si prospettano vanno portate avanti».

