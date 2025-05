Cagliari a Ponte di Legno: è ricaduta sulla località di montagna in provincia di Brescia, in alta Val Camonica, la scelta del club rossoblù per la sede del ritiro estivo pre-campionato 2025/26.

Dopo i primi giorni di test e visite al Crai Sport Center di Assemini, la squadra raggiungerà la Lombardia domenica 13 luglio per lavorare sul prato del Campo sportivo Comunale di Temù fino a martedì 22. Il quartier generale sarà il “Blu Hotel Acquaseria”.

La parentesi estiva ai piedi delle montagne rappresenterà un’occasione speciale per incontrare i tantissimi appassionati sardi e tifosi rossoblù residenti nel nord Italia e in Europa.

«Ponte di Legno rappresenta la cornice ideale per iniziare al meglio la nuova stagione», spiega il direttore generale del Cagliari Calcio, Stefano Melis. «Questo accordo è il primo passo tangibile di un dialogo proficuo rispetto alle molteplici opportunità che nasceranno a vari livelli, a cominciare da una sede che coniugherà qualità delle strutture, bellezza del territorio e accoglienza calorosa da parte della comunità locale. Siamo come sempre felicissimi di ritrovare tanti nostri tifosi che ogni anno ci seguono con passione anche lontano dalla Sardegna. Il ritiro è un momento prezioso dentro e fuori dal campo, vogliamo costruire la nuova stagione all’insegna del giusto spirito e della giusta energia. In Val Camonica ci sono i presupposti perfetti per lavorare con intensità e concentrazione».

