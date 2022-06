Manca ancora l'ufficialità, ma arriverà da Guglielmo Vicario il primo tesoretto per le casse del Cagliari.

La società rossoblù ha infatti trovato l'accordo con l'Empoli, verserà per il riscatto del portiere circa 8 milioni (tra fisso e bonus). Ma non solo, perché i toscani gireranno al Cagliari anche una percentuale (il 10% circa) dalla futura rivendita del giocatore, nel mirino di diversi club (Fiorentina, Lazio e Napoli su tutte).

E sempre in uscita, il Cagliari attende il rilancio dell'Inter per Bellanova: l'esterno riscattato dai rossoblù (versati 800mila euro al Bordeaux) viene valutato 9 milioni più 6 di bonus, ma dai nerazzurri potrebbe arrivare il giovane centrocampista della Primavera Casadei come parziale contropartita.

E sempre in uscita ci sono Joao Pedro e Pavoletti. Per il 10 di Ipatinga va avanti la trattativa col Torino, che non va oltre un'offerta di 7 milioni, mentre il centravanti livornese è stato offerto dal ds Capozucca al Genoa: “Servirebbe un giocatore come lui, se lo vogliono se ne può parlare”.

