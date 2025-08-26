Ultime formalità prima dell’annuncio di Marco Palestra come nuovo giocatore del Cagliari. Stamattina il laterale classe 2005, in arrivo dall’Atalanta, si è presentato alla clinica Villa Stuart a Roma per cominciare l’iter delle visite mediche. Salvo sorprese, nelle prossime ore è previsto il suo arrivo in Sardegna per la firma del contratto.

L’acquisto era stato anticipato nel prepartita di Cagliari-Fiorentina dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che lo ha definito come l’erede di Nadir Zortea passato al Bologna. Palestra può giocare su entrambe le fasce, sia quella destra sia quella sinistra, e nella scorsa stagione con l’Atalanta ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni. Arriva in prestito secco: i bergamaschi non hanno voluto inserire una clausola per il riscatto.

Dopo l’arrivo di Palestra, il Cagliari cercherà anche un difensore centrale. È di ieri l’accelerata per Stefan Posch, in uscita dal Bologna, che in caso di arrivo permetterebbe a Fabio Pisacane di passare stabilmente a quattro dietro. Poi, entro le 20 di lunedì, possibile anche un ultimo innesto a centrocampo o in attacco (dove da ieri è ufficialmente un ex Roberto Piccoli, passato alla Fiorentina).

© Riproduzione riservata