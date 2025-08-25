Piccoli alla Fiorentina, il Cagliari: «Grazie per la tua dedizione e professionalità»Ufficiale la cessione del bomber alla Viola. Per lui 13 reti in 41 partite con la maglia rossoblù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Grande dedizione al lavoro, professionalità, Roberto ha sempre dato tutto in campo: il Club lo ringrazia per aver contribuito con le sue prestazioni al raggiungimento degli obiettivi di squadra e gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera».
Con questa nota il Cagliari Calcio saluta Roberto Piccoli, ufficializzando la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, che si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina.
Il club ripercorre poi il grande contributo dato dall’attaccante bergamasco, classe 2001, alla salvezza dei sardi nella scorsa stagione: «Arrivato dall’Atalanta la scorsa estate, ha debuttato in rossoblù con una doppietta il 12 agosto davanti ai suoi nuovi tifosi, nella gara di Coppa Italia contro la Carrarese vinta per 3-1. Dopo l’esordio in campionato la settimana successiva, sempre all’Unipol Domus nel pareggio contro la Roma, ha segnato la sua prima rete stagionale in A nell’1-1 contro il Como il 26 agosto».
«Tra le sue reti più importanti – ricorda il Cagliari Calcio – quella realizzata contro il Parma nella vittoria in trasferta (2-3), il gol partita nell’1-0 ai danni dell’Hellas Verona in casa, quello a Monza per l’1-2 finale. Tutti gol pesanti, da tre punti. Così come decisiva è la sua rete di testa contro il Venezia il 18 maggio, nella vittoria per 3-0 che suggella la salvezza».
Ora i saluti e l’in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, nella quale resteranno scolpite anche le 41 partite e le 13 reti realizzate con la maglia rossoblù.
(Unioneonline/l.f.)