Non si placano le polemiche sul rigore chiamato dal Var per tocco di mano in area di Viola (non visto dal signor Chiffi) durante Salernitana-Cagliari, trasformato da Dia, che ha negato ai rossoblù la prima vittoria della stagione. Anzi: ad alimentarle scende in campo direttamente il presidente Tommaso Giulini.

Su X pubblica il video del pestone rifilato da Coulibaly a Prati, che si presume essere nell’area campana. Immagini a disposizione del giudici del Var, che però non sono state prese in considerazione, al contrario di quanto successo a tempo scaduto nell’episodio a favore dei padroni di casa, che hanno così raggiunto il pareggio.

Giulini va giù durissimo: «La tecnologia o la si usa in modo democratico o siamo punto e a capo. Guardatelo al Var e ditemi se è rigore o no…».

Affermazione retorica, quella del presidente del Cagliari, che non ha digerito il trattamento subito dai suoi. A fine gara tutti i giocatori sono rimasti in silenzio, anche Ranieri non si è presentato ai microfoni.

Ha preso la parola solo il Ds Nereo Bonato, che ha parlato di errore che rischia di incidere su un intero campionato.

Enrico Fresu

