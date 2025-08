Un matrimonio che non s'ha da fare: la bomba di mercato esplode all'ora del te' quando l'Atalanta sbatte la porta in faccia all'Inter e - almeno ufficiosamente - dichiara Loockman incedibile proprio quando sembrava che tutto volgesse al bello. L'happy ending era vicino, il giocatore non era partito con la squadra, e gli indizi sembravano formare una prova. Dopo un lungo corteggiamento, il si' dell'attaccante, i buoni rapporti tra i due club dichiarati ancora una volta da Luca Percassi un paio di giorni fa, il niet arriva come una tempesta improvvisa che lascia spiazzati tutti. Una decisione comprensibile solo in parte con l'uscita di Retegui approdato in Arabia Saudita, una defezione che ha riscritto comunque il mercato di Inter e Atalanta, almeno per ora. I bergamaschi alla fine sembrano dimostrare di non guardare in faccia a nessuno quando si tratta di preservare il proprio progetto e la propria squadra da ogni tentazione anche economica con le cessioni fatte con il contagocce. Luca Percassi non piu' di un paio di giorni fa era stato chiaro, solo l'Atalanta decide. Eppure, allo stesso tempo, aveva dichiarato e sottolineato ancora una volta il legame e l'amicizia con l'Inter e Marotta. Passato lo schock iniziale restano tanti dubbi. E in tanti pensano che non e' stata detta ancora l'ultima parola. Le male lingue del calcio sono convinte che il braccio di ferro riguardasse l'offerta - 43 mioni piu tre di bonus - ritenuta non all'altezza. In realtà quello che non e' chiaro e' l'effettiva richiesta del club atalantino per la cessione del giocatore. Il presidente Marotta non deve averla presa benissimo e nemmeno l'ambiente. L'allenatore aspettava Lookman e fantasticava sul tridente da sogno con Lautaro e Thuram, i tifosi erano già in delirio per un giocatore capace di fare la differenza e rinfrancare una squadra reduce da delusioni amare, attraversata da tensioni nello spogliatoio, alle prese con un nuovo ciclo comunque difficile da far partire. Lookman era l'uomo giusto al posto giusto anche perche' per lui l'unica destinazione possibile era Milano. L'attaccante resta a Bergamo ad allenarsi da solo mentre i suoi compagni sono partiti per Lipsia. Deluso e amareggiato anche lo stesso Lookman che si era detto pronto ad abbracciare la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra, quella dell'Inter. Una pessima notizia che piomba a sorpresa su un ambiente gia' provato e su un mercato che segna il passo anche in uscita. Il popolo nerazzurro si consola con Dumfries destinato a restare, non proprio un evento da festeggiare in grande. Sfuma l'affare Bisseck al Crystal Palace per oltre 30 milioni. L'Inter deve guardarsi intorno, riprendere il dialogo per Giovanni Leoni e tentare di non restare drammaticamente a guardare. Manca poco all'inizio del campionato e l'Inter, la nuova Inter di Chivu, ancora non si vede. Con il possibile arrivo di Loockman, la squadra nerazzurra era stata già definita l'anti-Napoli, candidata a competere per lo scudetto e non solo. Adesso poco o nulla sembra cambiato rispetto al fine stagione da incubo, ancora difficile da metabolizzare.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata