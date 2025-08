Una trattativa che si è dovuta fermare una settimana, per la necessità del Beşiktaş di tenerlo in ottica Europa League, ma che ora può concludersi: è fatta per l’arrivo di Semih Kiliçsoy al Cagliari. Il giovane attaccante, classe 2005, si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Domani sono previste le visite mediche, per quello che diventerà il quarto nuovo acquisto dopo Gennaro Borrelli, Michael Folorunsho e Luca Mazzitelli.

Kiliçsoy ha giocato ieri l’ultima partita col Beşiktaş, entrando al 65’ al posto di Tammy Abraham nella sconfitta della squadra di Istanbul per 2-0 a Wrocław, in Polonia, dove gioca lo Shakhtar Donetsk che non può scendere in campo in Ucraina causa guerra. All’andata, i turchi avevano perso 2-4 e sono eliminati dall’Europa League, con la discesa in Conference League. Competizione che però Kiliçsoy non giocherà coi bianconeri.

L’accordo fra Cagliari e Beşiktaş è stato raggiunto negli scorsi giorni, ma serviva che i turchi completassero il secondo turno di qualificazione di Europa League per poterlo concludere. Kiliçsoy, che il prossimo 15 agosto compirà 20 anni, arriva in rossoblù in prestito oneroso con diritto di riscatto a dodici milioni di euro. Nella scorsa stagione ha segnato 3 gol in 32 presenze nella Süper Lig turca, più un'altra rete in Europa League, mentre era stato nel 2023-2024 che si era rivelato con 12 reti in tutte le competizioni.

