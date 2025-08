In occasione del primo Trofeo Gigi Riva, con la sfida con il Saint-Ètienne alla Unipol Domus, domani – in edicola e sulla App L’Unione Digital – ci sarà uno speciale in omaggio dedicato all’epica avventura del Cagliari nella Coppa dei Campioni 1970-71. Il racconto della vittoria sui francesi e, nel turno successivo, l’amarezza per il confronto con l’Atletico Madrid. Per chi acquisterà il quotidiano in edicola, lo speciale è al centro del giornale. Si potrà estrarre e conservare.

