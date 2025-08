Un migliaio di spettatori al “Vanni Sanna” per la prima uscita casalinga delle due squadre sassaresi. E’ finita 1-0 per la Torres sui cugini del Latte Dolce che militano una categoria sotto, in serie D.

Il tecnico Pazienza ha schierato due formazioni diverse per tempo, ma sempre col 3-4-1-2, anche se il trequartista Carboni ha fatto pure da punta centrale nel forcing sulla difesa. Ci sono discrete potenzialità nella ringiovanita formazione rossoblù, ma ancora tanto lavoro da fare e due attaccanti (Musso e Di Stefano) da mettere sotto contratto. Le primissime impressioni sul Latte Dolce sono di una formazione più solida della stagione passata.

Primo tempo più di buone intenzioni e di possesso palla che di azioni pregevoli. La Torres lo ha chiuso in vantaggio grazie a Mastinu che al 8’ ha approfittato di un’incertezza difensiva del Latte Dolce recuperando palla in area e mettendo in rete con freddezza. I biancocelesti di Fini vicini al pareggio al 23’ su incornata di Cabeccia che però ha trovato la risposta di Zaccagno. Anche Salvato ha evitato un gol, il secondo della Torres, contrastando davanti alla porta Diakite ben servito da un cross rasoterra da sinistra di Zambataro.

Nel secondo tempo Torres più vivace e rapida negli scambi con Carboni ottimo nei suggerimenti e Lunghi molto pericoloso in avanti anche se alla mezzora si è mangiata la rete sull’uscita di Salvato. E altrettanto ha fatto Fois poco dopo sparando alto da dentro l’area. Più occasioni ma nessuna rete.

