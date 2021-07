''La Spagna campione d'Europa aveva un centrocampo incredibile, con tanti grandissimi campioni. La speranza è fare come loro e magari anche meglio''.

Lo ha detto Nicolò Barella, che grazie a questi Europei è già entrato nella storia: è infatti primo calciatore sardo ad aver segnato nelle fasi finali dei Campionati europei o mondiali, con il gol che ha sbloccato il risultato contro il Belgio di Romelu Lukaku.

La Nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano in vista della semifinale contro la formazione iberica in programma mercoledì 7 luglio.

''Qui siamo tutti titolari, non soltanto io o Jorginho e Verratti che pure sono due fenomeni - ha proseguito il centrocampista campione d'Italia con l'Inter -. Per il centrocampo ci sono Pessina, Locatelli, Castrovilli, chi è rimasto a casa per infortunio o per scelta. Parlare solo di noi sarebbe irrispettoso. Insieme a quello del mio club, il centrocampo azzurro è il reparto più forte in cui abbia mai giocato''.

''Chi ammiro della Spagna? Se penso a qualche centrocampista del passato inevitabile pensare a Xavi e Iniesta, che hanno ispirato tutti quelli che amano il calcio, non solo me. Oggi considero Busquets uno dei migliori al momento da molti anni. Martedì sarà una bella sfida, cercheremo di battere il loro centrocampo e ovviamente tutta la Spagna''.

Poi ha dedicato un pensiero alla sua Sardegna: "Segnare è sempre una grande emozione, riuscirci all'Europeo è ancora più bello. Per me conta ma è ancora più importante se serve ad aiutare la squadra. Rappresentare l’Isola come ha fatto Gigi Riva? Lui è un mito, irraggiungibile, posso solo dire che spero di avvicinarmi e rendere sempre orgogliosa la mia terra".

DOMANI L’OPERAZIONE DI SPINAZZOLA – Nel primo pomeriggio Leonardo Spinazzola ha lasciato l'Italia dal gate privato di Ciampino per partire per la Finlandia.

Nel viaggio è accompagnato dal dottore della Roma, Massimo Manara. Domani il calciatore sarà operato dai professor Orava e Lempainen vista la rottura del tendine d'Achille sinistro rimediata nel secondo tempo della partita contro il Belgio.

"Cercheremo di rendere orgoglioso Spinazzola, non possiamo fare altro che trovare altri modi per festeggiare per lui", ha detto ancora Barella in vista della partita contro la Spagna.

