Cagliari Primavera, esonerato l’allenatore Francesco PisanoL’ex difensore rossoblù paga i risultati negativi dell’Under-20, al penultimo posto in classifica
Francesco Pisano non è più l’allenatore del Cagliari Under-20.
La notizia arriva a due giorni dalla partita persa contro il Torino nel turno infrasettimanale e con la squadra penultima in classifica nel campionato Primavera 1 e a 7 punti dalla salvezza diretta.
Insieme al tecnico sono stati esonerati dall’incarico anche il vice Alessio Rubicini e il preparatore dei portieri Simone Di Franco.
La fine dell’incarico arriva a due giorni dalla partita in programma domenica ad Asseminello contro il Monza.
(Unioneonline)