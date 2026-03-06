Francesco Pisano non è più l’allenatore del Cagliari Under-20.

La notizia arriva a due giorni dalla partita persa contro il Torino nel turno infrasettimanale e con la squadra penultima in classifica nel campionato Primavera 1 e a 7 punti dalla salvezza diretta.

Insieme al tecnico sono stati esonerati dall’incarico anche il vice Alessio Rubicini e il preparatore dei portieri Simone Di Franco.

La fine dell’incarico arriva a due giorni dalla partita in programma domenica ad Asseminello contro il Monza.

(Unioneonline)

