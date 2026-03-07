8 marzo, l’oncologo Paolo Veronesi: “A tutte le donne ricordo l’importanza della prevenzione”
Alla vigilia dell’8 marzo Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi e direttore del Programma Senologia dell’Istituto europeo di oncologia, ricorda a tutte le donne il valore della prevenzione. “Il tumore al seno – spiega Veronesi – si può prevenire molto bene”. L’oncologo sottolinea poi l’importanza di osservare corretti stili di vita, fattore fondamentale per scongiurare la patologia tumorale.