La Women Torres vuole ritornare a fare punti dopo l'ottima prova contro la capolista Moncalieri dove però non ha raccolto nulla. Domenica alle 15 sul terreno del "Peppino Sau" di Usini la squadra sassarese ospita il Real Meda.

La formazione ospite è la terza forza del campionato di serie C femminile e cerca di superare la vice capolista Pro Sesto, distante solo due lunghezze. Per le rossoblù, attualmente settime, è fondamentale fare punti per restare distanti almento tre risultati dalla zona playout salvezza.

Il tecnico Emanuele Riu dichiara: «La prestazione contro il Moncalieri ci ha dato ancora più consapevolezza delle nostre qualità. Davanti al nostro pubblico dobbiamo mettere in campo determinazione, personalità e quella fame che fa la differenza nelle partite importanti. Nonostante qualche assenza, siamo consapevoli di poter fare una gara forte. L’importante sarà scendere in campo con la mentalità giusta, lottare su ogni pallone e dimostrare che questo gruppo ha cuore, carattere e grande voglia di crescere».

