SEGUI QUI LA DIRETTA DI COMO-CAGLIARI

Como-Cagliari oggi alle 15 è il secondo appuntamento per chiudere il discorso salvezza per i rossoblù. La certezza della permanenza in Serie A poteva arrivare già domenica scorsa, ma la sconfitta di sette giorni fa contro l’Udinese ha rinviato la possibilità di festeggiare nell’ultimo weekend, ora invece una vittoria permetterebbe di non dover nemmeno guardare i risultati delle dirette concorrenti (Venezia ed Empoli) ma di poter celebrare il traguardo già al fischio finale. Per farlo, Davide Nicola rilancia Nicolas Viola, per quello che potrebbe essere un 3-4-1-2 oppure un ritorno al 4-2-3-1. Dipenderà molto dalla posizione di Tommaso Augello, laterale sinistro.

Non al meglio Sebastiano Luperto, che va in panchina e salta così la sua seconda partita in questa Serie A dopo quella di un mese fa contro l’Inter. Senza anche Yerry Mina coppia centrale inedita: Palomino-Obert, con Gabriele Zappa terzo centrale oppure terzino destro. A centrocampo Michel Adopo e Antoine Makoumbou, mentre Zito Luvumbo va accanto a Roberto Piccoli. Nel Como l’annunciato turnover da parte di Cesc Fàbregas si concretizza soprattutto nel cambio in porta (rientra il veterano Pepe Reina) e nella scelta di Tasos Douvikas come centravanti (al posto di Patrick Cutrone). I lariani sono reduci da cinque vittorie consecutive e, nel prepartita, l’allenatore spagnolo sarà premiato dalla Lega Serie A come il migliore del mese di aprile.

Queste le formazioni ufficiali di Como-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 15, arbitra Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dal Sinigaglia e a seguire il post partita condotto da Luca Neri con tutti i commenti.

Como (4-3-3): Reina; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Álex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza.

In panchina: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Fadera, Alberto Moreno, Engelhardt, Braunöder, Smolčić, Van der Brempt, Azón.

Allenatore: Cesc Fàbregas.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Obert, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Luperto, Deiola, Prati, Marin, Pavoletti, Vinciguerra, Pintus, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

© Riproduzione riservata