«Andiamo a Como belli carichi, consapevoli di affrontare una squadra forte ma anche di poter giocare la nostra partita». Per il Cagliari la sfida di domani pomeriggio allo stadio “Sinigaglia” (il fischio d’inizio è fissato per le 15) è come un match point e Davide Nicola non si tira certo indietro, nonostante i forfait di Mina e Coman e gli acciacchi di Luperto (che difficilmente giocherà), Pavoletti e Gaetano. Il tecnico piemontese tiene comunque a precisare nel corso della conferenza stampa pre gara al “Crai Sport Center”, subito dopo la rifinitura: «Mancano tre giornate e non focalizziamo l’attenzione solo su questa. Ogni partita ti dà la possibilità di raggiungere l’obiettivo, poi è chiaro che tutti vorremmo farlo il prima possibile».

Dall’altra parte tutta un’altra squadra rispetto alla partita d’andata, giocata alla seconda giornata. «Il Como si è affacciato con prepotenza in questo campionato di Serie A, al pari del suo allenatore e dei giocatori. Ha poi alzato ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Una squadra davvero piacevole da vedere», dice Nicola.

Anche il Cagliari, però, rispetto alla sfida del 26 agosto (giocata alla Domus e finita 1-1) è cambiato non poco, ha trovato nel frattempo la chiave e una sua identità forte, e Nicola ci tiene a sottolinearlo: «Siamo in crescita, i dati confermano che la costruzione di questa squadra è stata oculata. Poi tutti non vediamo l’ora di raggiungere l’obiettivo». La partita di domani a Como può essere quella giusta.

