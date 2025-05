Il Cagliari ritrova Francesco Fourneau come arbitro per l’anticipo della terzultima giornata di Serie A contro il Como, sabato alle ore 15. E non è certo un nome che evoca brutti ricordi in questa stagione, perché ha diretto la penultima vittoria dei rossoblù: il 3-0 al Monza del 30 marzo scorso. Non solo: in stagione c’era lui per il primo successo, 2-3 a Parma il 30 settembre, e per un altro risultato di spicco come l’1-1 col Milan al Meazza dell’11 gennaio. L’unica sconfitta in questo campionato è lo 0-2 col Bologna del 29 ottobre.

Con Fourneau, appartenente alla sezione di Roma 1, la designazione di Como-Cagliari prevede gli assistenti Marco Scatragli (Arezzo) e Pasquale Capaldo (Napoli), quarto ufficiale Simone Galipò (Firenze). Arbitro Var Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, assistente Var Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. In tutto, con Fourneau il Cagliari ha tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte, con esordio il 23 agosto 2021 in un 2-2 interno contro lo Spezia (era la prima giornata).

Queste tutte le designazioni della trentaseiesima giornata di Serie A, che comincia venerdì alle 20.45 con Milan-Bologna.

Milan-Bologna venerdì 9 maggio ore 20.45 - Livio Marinelli

Como-Cagliari sabato 10 maggio ore 15 - Francesco Fourneau

Lazio-Juventus sabato 10 maggio ore 18 - Davide Massa

Empoli-Parma sabato 10 maggio ore 20.45 - Michael Fabbri

Udinese-Monza domenica 11 maggio ore 12.30 - Valerio Crezzini

Verona-Lecce domenica 11 maggio ore 15 - Fabio Maresca

Torino-Inter domenica 11 maggio ore 18 - Federico La Penna

Napoli-Genoa domenica 11 maggio ore 20.45 - Marco Piccinini

Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio ore 18.30 - Matteo Marchetti

Atalanta-Roma lunedì 12 maggio ore 20.45 - Simone Sozza

© Riproduzione riservata