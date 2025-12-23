Folorunsho, stop di un mese: dall’infermeria un’altra tegola sul CagliariInfortunio durante la partita con il Pisa: distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro
Le brutte notizie dall’infermeria del Cagliari sembrano non finire mai.
A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, fanno sapere dal club, «Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro».
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club.
Certo lo stop di un mese.
(Unioneonline)