Le brutte notizie dall’infermeria del Cagliari sembrano non finire mai.

A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, fanno sapere dal club, «Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro».

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club.

Certo lo stop di un mese.

