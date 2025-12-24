Peggio che dimezzato, ridotto a un terzo. Tra il girone di ritorno dello scorso campionato (le 18 gare giocate da gennaio in poi) e il girone d'andata di questa stagione (sempre 18 gare) il rendimento della Torres è sceso da 32 a 11 punti.

In questa stagione quella rossoblù è l'unica formazione insieme alla Fiorentina ad avere ottenuto soltanto una vittoria, ma i viola scendono in campo sabato a Parma, mentre la serie C è ferma e riprenderà il 3 gennaio.

I rossoblù inizieranno il girone di ritorno a Pontedera che li precede di 3 punti. La gara migliore per tornare al successo, perché vale l'aggancio e sorpasso, dal momento che all'andata proprio contro il Pontedera la squadra sassarese ha ottenuto la prima e unica vittoria.

In questi giorni il tecnico Greco ha fatto staccare la spina alla squadra per alleviare tensione e pressioni di un campionato finora travagliato oltre qualsiasi visione pessimistica. Il ritorno di Greco e il ritorno a una formazione con più veterani ha portato però una certa solidità: 4 risultati utili in 5 partite. Non resta ora che vincere per iniziare a risalire la classifica.

© Riproduzione riservata