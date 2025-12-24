Quando era bambino chiese a Babbo Natale una cucina giocattolo, «con tutti gli attrezzi e le pentole». Nel raccontarlo, oggi, nei suoi occhi si legge ancora l’emozione di un ricordo capace di strappargli un sorriso tenero. Le parole sono quelle del capitano del Cagliari Calcio, Leonardo Pavoletti, protagonista del video di Natale pubblicato dal club per augurare buone feste ai tifosi.

https://youtu.be/jAsMG7RtZok?si=aIVM63-GiT3MwK4y

Occhi lucidi, sorrisi sinceri e quell’emozione autentica che solo il Natale sa regalare: sono auguri speciali quelli degli uomini rossoblù, super atleti e idoli di tanti, che per un momento mettono da parte il campo e si mostrano nella loro semplicità.

Quest’anno le festività hanno un pizzico di magia in più in casa Cagliari. Il video vuole ricordare che una squadra di calcio è prima di tutto fatta di uomini, con sentimenti e fragilità comuni a tutti: padri di famiglia, ragazzi che si commuovono per un ricordo legato ai nonni o per un messaggio di auguri delle proprie figlie.

Nel filmato emergono sfumature che difficilmente si colgono durante una partita. Così il capitano Leonardo Pavoletti, insieme ad Alessandro Deiola, Gabriele Zappa, Elia Caprile, Sebastiano Esposito e Andrea Belotti, si apre al pubblico, si racconta a cuore aperto e ripercorre le emozioni dell’infanzia, chiudendo con un augurio speciale per tutto il popolo rossoblù.

