È arrivata la notizia che tutti a Cagliari aspettavano: Elia Caprile è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore.

Il giovane portiere rossoblù, protagonista nella Serie A con la maglia del Cagliari, è tra i 27 azzurri scelti dal ct Gennaro Gattuso per le sfide di qualificazione mondiale contro Moldova (13 novembre a Chisinau) e Norvegia (16 novembre a Milano).

Per Caprile si tratta di un traguardo importante, frutto di prestazioni solide e di una crescita costante tra i pali.

La squadra si radunerà lunedì a Coverciano per preparare gli ultimi due impegni del girone. L’Italia, reduce da cinque vittorie consecutive dopo la falsa partenza di giugno a Oslo, è già certa di un posto ai play-off, ma spera ancora in un clamoroso sorpasso sulla Norvegia, attuale capolista con una miglior differenza reti (+26 contro il +10 azzurro).

Accanto alla novità Caprile, Gattuso ha richiamato anche Buongiorno, Ricci e Scamacca, confermando un gruppo giovane e in crescita. Per il portiere del Cagliari, però, questa convocazione vale doppio: è il segno che anche da un’Isola di passione come la Sardegna si può arrivare a vestire l’azzurro.

L’elenco dei convocati:

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

