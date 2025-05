Sarà una domenica sera ad altissima tensione in Serie B, con nove partite su dieci in contemporanea alle 20.45 dopo il successo per 2-3 dell’Atalanta nell’anticipo di ieri col Genoa. Fra queste, Cagliari-Venezia vale un gran pezzo di salvezza per i rossoblù, che hanno sprecato le prime due occasioni perdendo contro Udinese e Como e ora vogliono chiudere il discorso con 90’ d’anticipo come avvenuto nella scorsa stagione. La squadra di Davide Nicola rimane padrona del proprio destino: è a +5 su terzultima e penultima, ossia Lecce ed Empoli, e vuole provare a evitare di rendere l’ultima giornata a Napoli come decisiva. Contro quel Venezia, degli ex Eusebio Di Francesco e Gaetano Oristanio, che costò la Serie A tre anni fa.

Per farlo, il tecnico si affida al rientro di Sebastiano Luperto e Yerry Mina in difesa. I due difensori sono fra i convocati, col colombiano fuori per una lesione muscolare dal 23 aprile contro la Fiorentina e il compagno di reparto che aveva saltato la trasferta di Como (era in panchina) per un fastidio superato questa settimana. A disposizione anche Florinel Coman, l’altro ormai ex indisponibile, che ha smaltito un problema al tendine d’Achille: andrà in panchina, in attacco la coppia formata da Zito Luvumbo e Roberto Piccoli. Il modulo potrebbe essere un 3-5-2, con Răzvan Marin assieme a Michel Adopo e Antoine Makoumbou in mezzo.

Calcio d’inizio alle ore 20.45: rossoblù in campo con la nuova terza maglia della prossima stagione, arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Su unionesarda.it il live dell’incontro, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Venezia.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Pérez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Yeboah. Allenatore: Di Francesco.

