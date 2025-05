Per Cagliari-Venezia c’è una tripla novità positiva nei rossoblù: sono convocati Florinel Coman, Sebastiano Luperto e Yerry Mina. La notizia l’ha anticipata Davide Nicola, nella conferenza stampa del primo pomeriggio, ora anche l’ufficialità con la lista dei giocatori a disposizione. Coman era rimasto fuori a Como per un problema al tendine d’Achille, mentre un fastidio muscolare aveva frenato Luperto che – pur essendo presente al Sinigaglia – aveva guardato la partita dalla panchina. Per Mina lo stop è stato più lungo: non gioca dal 23 aprile contro la Fiorentina, dove si è procurato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia destra sul finire del primo tempo.

C’è anche Jakub Jankto fra i convocati per Cagliari-Venezia: è stato il primo, in settimana, a riaggregarsi al gruppo. Ma resta anche l’unico giocatore di movimento dei rossoblù ancora senza minuti in stagione. Per la sfida salvezza (ore 20.45, come quasi tutto il resto della penultima giornata) mancherà invece Leonardo Pavoletti, col capitano squalificato a seguito dell’ammonizione sotto diffida rimediata a Como.

Questi i convocati di Nicola per Cagliari-Venezia: calcio d’inizio domani alle ore 20.45, arbitra Luca Pairetto della sezione di Nichelino. I rossoblù giocheranno con la nuova terza maglia per la prossima stagione.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Roberto Piccoli.

