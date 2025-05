Si chiama "Breathe" ed è la nuova terza maglia del Cagliari Calcio per la stagione 2025-2026. Sarà indossata già in questo finale di campionato, ossia nell'ultima partita in casa domenica alle 20.45 all'Unipol Domus contro il Venezia, nella trentasettesima giornata di Serie A. I rossoblù svelano in anticipo il primo dei kit per il prossimo anno, con un'iniziativa dal forte valore simbolico e territoriale, sviluppata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e col prezioso contributo di Forestas.

Il fronte della terza maglia del Cagliari per la stagione 2025-2026 (foto Cagliari Calcio)

Il Cagliari Calcio, con la nuova terza maglia "Breathe", desidera valorizzare il patrimonio boschivo della Sardegna: l'Isola è la regione con la maggiore superficie forestale in Italia e tra le più vaste in Europa. L’utilizzo di una maglia speciale si inserisce all’interno della più ampia campagna “Raggiungi. Rispetta. Respira.”, con una serie di iniziative di promozione e sensibilizzazione che avranno come obiettivo quello di invitare le persone a scoprire la Sardegna, a viverla andando oltre le sue spiagge attraverso attività come il trekking, la mountain bike, l’escursionismo e a rispettare e a tutelare i suoi paesaggi.

Il retro della terza maglia del Cagliari per la stagione 2025-2026 (foto Cagliari Calcio)

Il terzo kit 2025-26 “Breathe” è realizzato dal partner del Cagliari Eye Sport, che ha voluto ricalcare anche dal punto di vista tecnico i concetti della campagna: il tessuto Spandex Hole Mesh è completamente riciclato e, grazie al trattamento Wicking garantisce il massimo comfort, traspirazione e resistenza in ogni condizione, adattandosi a ogni tipo di utilizzo. Il design riprende le foglie del leccio (simbolo di forza e longevità) sul fronte della maglia e quelle della roverella e della sughera (emblema di stabilità e resistenza) sul retro, richiamando le querce maggiormente presenti nel complesso forestale sardo.

La maglia riporta anche numerosi dettagli, tra i quali:

- righe verticali rossoblù che attraversano il corpo centrale del kit, dove il ciano è la tonalità dominante;

- logo Cagliari Calcio lato cuore e logo Eye Sport lato opposto, entrambi in silicone alleggerito;

- tag Nfc sul fronte basso per la certificazione di autenticità;

- rifiniture in costina elasticizzata con inserti a contrasto nei toni sociali;

- frase «Ovunque tu sarai» stampata sul retro-collo, per un tocco emozionale e identitario;

- coordinate geografiche del centrocampo dell’Unipol Domus stampate lungo l’orlo della maglia;

- etichetta interna «Used by / Owned by», per certificare l’utilizzo da parte del calciatore o del tifoso.

Durante Cagliari-Venezia, il progetto sarà al centro di una serie di attivazioni speciali:

- le squadre saranno omaggiate con piccole piante autoctone della macchia mediterranea sarda – un gesto simbolico che unisce sport e rispetto per la natura;

- sul maxischermo dello stadio, verranno trasmessi contenuti visivi e video dedicati al patrimonio boschivo dell’Isola, con un richiamo chiaro all’importanza della tutela ambientale;

- i led bordocampo, il magazine ufficiale e il sistema audio dello stadio saranno parte attiva nella narrazione del progetto.

Il messaggio è chiaro: il Cagliari Calcio vuole essere ambasciatore di un’identità sarda completa, che guarda al futuro nel rispetto della propria storia e del proprio ambiente.

