«È arrivato il momento di dimostrare il nostro valore, dentro e fuori dal campo. È un’opportunità importante per noi e ce la meritiamo». Focalizzato sull’obiettivo, Davide Nicola mostra i denti al Venezia e non perde occasione per evidenziare il lavoro svolto dai suoi giocatori nel corso del campionato. La salvezza è un chiodo fisso e il Cagliari può finalmente conquistarla matematicamente domani sera alla Unipol Domus contro i lagunari allenati dall’ex rossoblù Di Francesco.

«Non pensiamo ad altro, ma sono undici mesi che non pensiamo ad altro», tiene a precisare il tecnico piemontese nella tradizionale conferenza stampa della vigilia al “Crai Sport Center” di Assemini con la quale chiama una volta di più a rapporto la squadra: «Abbiamo la consapevolezza che possiamo raccogliere quello che ci interessa, quello per cui abbiamo lavorato duramente».

Nicola è un fiume in piena. «Non abbiamo mai mollato e non abbiamo certo intenzione di farlo adesso», incalza. «Ai ragazzi ho detto: questi momenti sono esaltanti e ti aiutano a crescere perché avvicinano all’obiettivo. Bisogna avere la forza mentale e la lucidità per gestirli. Cosi come dovremo essere bravi a capire e controllare i momenti diversi della partita».

Recuperati sia Mina che Luperto, oltre a Coman. «Chi ci sarà lo sarà sia dal punto di vista fisico che mentale», assicura l’allenatore del Cagliari che preferisce non entrare nello specifico sul Venezia e sul suo percorso: «Io penso solo a noi. Questa è la partita del Cagliari, di tutta Cagliari, contro il Venezia».

© Riproduzione riservata