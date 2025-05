Va a Luca Pairetto Cagliari-Venezia, una delle partite della trentasettesima e penultima giornata di Serie A (domenica ore 20.45). L'arbitro della sezione di Nichelino – figlio d’arte – è reduce in settimana da un altro scontro salvezza, Cittadella-Salernitana dell'ultima giornata di Serie B (0-2 martedì sera, coi veneti retrocessi e i campani che giocheranno i playout col Frosinone). Gli assistenti saranno Davide Imperiale della sezione di Genova e Dario Cecconi della sezione di Empoli, quarto ufficiale Ermanno Feliciani (Teramo) mentre al Var vanno Francesco Meraviglia (Pistoia) con assistente Andrea Colombo (Como).

Lo scontro salvezza col Venezia sarà la seconda partita col Cagliari in questa stagione per Pairetto: l'altra è la sconfitta per 0-1 contro l'Atalanta del 14 dicembre, alla sedicesima giornata. In totale, con lui arbitro, sono arrivate 5 vittorie con altrettanti pareggi e 9 sconfitte. L'esordio risale al 25 settembre 2013, 1-1 in trasferta contro il Livorno, l'ultimo successo (e unico dal 2017 a oggi) è lo storico 4-3 al Frosinone del 29 ottobre 2023, con la rimonta da 0-3 a 4-3 e la doppietta di Leonardo Pavoletti nel recupero.

Queste le designazioni per la trentasettesima giornata di Serie A: tolto l'anticipo Genoa-Atalanta, partita ininfluente fra due squadre senza più obiettivi, si gioca tutti in contemporanea domenica alle 20.45.

Genoa-Atalanta sabato 17 aprile ore 20.45 - Davide Ghersini

Cagliari-Venezia domenica 18 aprile ore 20.45 - Luca Pairetto

Fiorentina-Bologna domenica 18 aprile ore 20.45 - Luca Zufferli

Inter-Lazio domenica 18 aprile ore 20.45 - Daniele Chiffi

Juventus-Udinese domenica 18 aprile ore 20.45 - Giovanni Ayroldi

Lecce-Torino domenica 18 aprile ore 20.45 - Antonio Rapuano

Monza-Empoli domenica 18 aprile ore 20.45 - Livio Marinelli

Parma-Napoli domenica 18 aprile ore 20.45 - Daniele Doveri

Roma-Milan domenica 18 aprile ore 20.45 - Marco Piccinini

Verona-Como domenica 18 aprile ore 20.45 - Rosario Abisso

