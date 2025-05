Zito Luvumbo e Roberto Piccoli. Sono i due attaccanti scelti da Davide Nicola dal 1’ per Cagliari-Venezia, l’ultima partita in casa della stagione e la penultima di questa Serie A. Stasera alle 20.45 si gioca quasi in contemporanea l’intero turno, con nove partite su dieci (l’unico anticipo, Genoa-Atalanta, è finito 2-3 ieri sera). Tantissimi i verdetti in palio, fra cui la salvezza che i rossoblù sperano di ottenere con 90’ d’anticipo, come nello scorso campionato.

In difesa, il recupero di Sebastiano Luperto e Yerry Mina porta Nicola a schierarli entrambi. Con loro c’è Gabriele Zappa, che dovrebbe essere il terzo centrale in caso di 3-5-2. Modulo più probabile anche perché c’è il centrocampo a tre, con Adopo-Makoumbou-Deiola e senza un trequartista di ruolo.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Venezia: calcio d’inizio alle ore 20.45, l’arbitro è Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Su unionesarda.it il live dell’incontro, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Pintus, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Pérez, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Yeboah.

In panchina: Joronen, Grandi, Stanković, Haps, Zampano, Gytkjær, Marcandalli, Fila, Bjarkason, Sagrado, Šverko, F. Carboni, Doumbia, Marić.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

