Per tre dei quattro infortunati del Cagliari, la partita col Monza di domenica (ore 12.30, arbitra Francesco Fourneau) è più vicina. Almeno nel senso di convocazione. Nell’allenamento di stamattina al Crai Sport Center di Assemini – sotto lo sguardo del presidente Tommaso Giulini – hanno lavorato parzialmente in gruppo Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa: per loro primo contatto coi compagni dal momento in cui si erano fermati per i rispettivi problemi fisici.

Luvumbo è stato il primo in ordine di tempo, il 2 marzo in Bologna-Cagliari: per lui, già reduce da un lungo stop per un infortunio alla caviglia, distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Poi è toccato a Coman, il 7 marzo in Cagliari-Genoa che era anche la sua prima da titolare: infiammazione del tendine achilleo del piede sinistro. Infine Zappa, che nella seduta di mercoledì 12 aveva accusato un fastidio risultato poi essere una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Personalizzato invece per Adam Obert, dopo che gli esami di ieri hanno evidenziato una distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra. Per lui il recupero in Cagliari-Monza non sarà possibile, l'obiettivo più realistico è Empoli domenica 6 oppure la trasferta di Milano con l'Inter di sabato 12.

Ha lavorato con la squadra Matteo Prati, rientrato ieri (dopo aver realizzato uno splendido gol lunedì in Italia-Danimarca Under-21) e reduce da un defaticante. Per il Cagliari, la seduta di oggi ha visto degli esercizi di attivazione tecnica ed una serie di partitelle giocate su campo ridotto ad alta intensità. Domani allenamento mattutino, dove sono attesi i nazionali Velizar-Ilia Iliev e Răzvan Marin. L’ultimo a rientrare sarà Yerry Mina, che ha concluso stanotte giocando i 28’ finali del 2-2 della Colombia contro il Paraguay a Barranquilla, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

