Niente Cagliari-Monza per Adam Obert. Il timore che potesse saltare la partita di domenica prossima (ore 12.30) c’era già giovedì scorso, quando è uscito all’intervallo di Slovacchia-Slovenia di Nations League (dopo essere entrato all’11’ al posto di Denis Vavro), ora è confermato dagli esami strumentali svolti nella giornata di oggi: ha riportato una distrazione di basso grado al muscolo sartorio della coscia sinistra.

Da escludere un recupero lampo, dovrà essere rivalutato a partire dalla prossima settimana. Per rivedere in campo Obert bisognerà attendere Empoli-Cagliari domenica 6 aprile oppure l’altra trasferta, al Meazza contro l’Inter sabato 12. Un problema in più per Davide Nicola, che si trova alle prese con poche opzioni nel reparto difensivo.

Nel pomeriggio di oggi, al Crai Sport Center di Assemini, ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo. Hanno svolto lavori individuali gli altri tre infortunati: Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa. Il loro impiego in Cagliari-Monza dipenderà da quanto, da qui a sabato, riusciranno ad allenarsi con i compagni. Subito in gruppo il portiere Alen Sherri, rientrato dagli impegni con l’Albania dove è rimasto in panchina sia contro l’Inghilterra venerdì sia ieri contro l’Andorra. E c’era anche Matteo Prati, che dopo l’eurogol con l’Italia Under-21 ieri contro la Danimarca ha svolto un defaticante.

Domani allenamento mattutino. Stanotte, invece, si completano gli impegni in nazionale per i sei giocatori del Cagliari convocati: l’ultimo in ordine di tempo è Yerry Mina, all’1 ora italiana in Colombia-Paraguay.

