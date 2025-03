Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 è l’arbitro designato per la sfida di domenica alla Domus tra Cagliari e Monza, il lunch match delle 12.30.

Partita che per la squadra di Davide Nicola rappresenta un’occasione per allontanare la zona calda della classifica, per i brianzoli l’ultimo treno per tornare in corsa per la salvezza.

Il fischietto romano, 40 anni, ha all’attivo 50 presenze in Serie A. Per sei volte ha diretto nella massima serie il Cagliari che ha un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Due volte ha arbitrato i rossoblù in questa stagione: Cagliari-Bologna 0-2 lo scorso ottobre e Milan-Cagliari 1-1 l’11 gennaio.

I guardalinee sono Meli e Alassio, quarto uomo Perri, Var Ghersini, Avar Aureliano.

