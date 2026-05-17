Non potrà giocare Cagliari-Torino questa sera, in quanto infortunato con la stagione già ampiamente conclusa, ma per Leonardo Pavoletti è comunque una partita speciale: la sua ultima in rossoblù all’Unipol Domus. Dopo l’annuncio di giovedì scorso, l’attaccante ha ricevuto uno speciale omaggio a pochi minuti dall’ingresso delle squadre e la standing ovation dello stadio, che gli ha tributato un lungo e sentito applauso.

Pavoletti si è presentato in campo, visibilmente emozionato, assieme ai suoi due figli. L’amministratore delegato del Cagliari, Stefano Melis, e il club ambassador, Nicola Riva, gli hanno consegnato in campo una maglia gara speciale con il simbolo dell’infinito e un piatto d’argento. Questa la dedica del club: «Per chi ha saputo lottare, cadere, rialzarsi e trascinare un popolo intero. Per avere onorato questi colori con cuore, coraggio e appartenenza. Grazie Leo».

Pavoletti, che non potrà giocare nemmeno la prossima settimana col Milan, chiude la sua esperienza al Cagliari – lunga nove anni – con 52 gol in 231 presenze. Su tutte, quella di Bari al 94’ nella partita che diede ai rossoblù il ritorno in Serie A: un momento, mostrato sul maxischermo dell’Unipol Domus assieme ad altri significativi, che ha ricevuto l’ovazione del pubblico già presente.

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